CS Mioveni nu a reusit azi, decat o remiza alba in Superliga, cu FC Botosani, desi a avut aproape 25 de minute un in plus.Gazdele au dominat, si - au creat ocazii, dar nu au concretizat si pe tabela. Asta desi din minutul 69 au jucat in superioritate dupa ce un adversar a fost eliminat pentru cumul de cartonase.Galben-verzii au marcat totusi o ... citeste toata stirea