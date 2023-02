Remiza in derby-ul suferintei

FC Arges a plecat cu un punct din deplasarea de sambata, de la Sibiu, dupa ce a remizat, 1-1, cu FC Hermannstadt, in runda cu numarul 24 din Superliga Superbet. Pitestenii au deschis scorul in minutul 15, Arnold Garita marcand cu un sut la coltul lung dupa ce a driblat trei adversari. Contrar cursului jocului, ardelenii au restabilit egalitatea prin Daniel Paraschiv, din penalty, in ultimul minut al primei reprize, in urma unei faze la care portarul George Micle a degajat balonul, insa din ... citeste toata stirea