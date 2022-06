Remiza in ultimul amical din Austria

FC Arges a remizat, 2-2, cu KSV Kapfenberg, ocupanta locului 11 din liga a doua din Austria, in ultimul test de verificare din cantonamentul montan din Austria.In confruntarea de acum cateva zile, disputata pe Nature Park Arena Pollauberg, antrenorul Andrei Prepelita a impartit lotul in doua echipe pentru a vedea potentialul tuturor jucatorilor pe care ii are la dispozitie. Austriecii au deschis scorul dupa 13 minute prin Matthias Puschl, insa bucuria gazdelor a fost de scurta durata, ... citeste toata stirea