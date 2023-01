Renault si Nissan au reinnoit parteneriatul!

Dupa mai multe luni de negocieri cu Nissan Motor Co. Ltd, Renault Group a anuntat ieri ca urmeaza sa se reinnoiasca parteneriatul dintre cele doua grupuri.Noii termeni ai parteneriatului urmeaza acum, doar sa fie aprobati de Consiliul de Adminsitratie. Cele doua grupuri au stabilit si prioritatile pentru perioada urmatoare: # Relansarea parteneriatului cu proiecte operationale creatoare de valoare ridicata. Proiecte cheie in America Latina, in India si in Europa, care vor acoperi trei domenii: ... citeste toata stirea