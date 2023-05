Va fi restrictie de tonaj de 7,5 tone, pe podul de pe strada Depozitelor, din data de 8 mai 2023!De luni, 08.05.2023, Primaria Municipiului Pitesti va institui restrictie de tonaj de 7,5 tone pe podul de pe strada Depozitelor, care traverseaza paraul Bascov in zona Matrite Dacia, solutie propusa in urma expertizarii tehnice a acestuia.Se vor amplasa indicatoare de informare privind restrictia de tonaj stabilita, in urmatoarele locatii:- autostrada A1 - iesire, sens spre localitatea Bascov ... citeste toata stirea