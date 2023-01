Reteaua de canalizare din cartierul Banat a fost curatata

O echipa operationala a societatii Apa Canal 2000 SA a intervenit vineri in cartierul Banat pentru curatarea retelei de canalizare. M.D.In dreptul bocului C16, din caminul de canalizare, au fost extrase materiale textile, deseuri menajere, resturi alimentare si alte materiale care impiedica scurgerea apelor si functionarea necorespunzatoare a retelei. Reprezentantii societatii ii sfatuiesc pe cetateni sa nu mai arunce in toaleta sau in chiuveta deseuri destinate containerului de gunoi, ... citeste toata stirea