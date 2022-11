Retinut 24 de ore si dus la Parchet, dupa ce a dat cu cutitul

Politia a luat primele masuri in cazul scandalului de la Stefanesti de aseara, in care doi barbati s-au taiat cu cutitul.Astfel, in urma administrarii probatoriului, in cursul noptii, barbatul de 36 de ani, din Stefanesti, a fost retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta.Urmeaza insa ca, in cursul zilei de astazi, sa fie prezentat in fata Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cu propunere de luare a unei masuri preventive.Reamintim ca, aseara, politistii din cadrul Politiei ... citeste toata stirea