Retinut ca a taiat cauciucurile masinii!

O perchezitie a fost organizata ieri dimineata, la locuinta unui pitestean, in varsta de 50 de ani, acuzat de distrugere. Barbatul a fost reclamat de presedintele asociatiei de locatari ca i-a taiat cauciucurile masinii si i-a murdarit cu spray de la intrare in apartament. Cel vizat a fost retinut ieri dupa-amiaza pentru 24 de ore pe baza de ordonanta."In dimineata zilei de 23 martie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti, sub supravegherea Parchetului ... citeste toata stirea