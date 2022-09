Retinut ca si-a batut concubina!

In ziua de 15 septembrie a.c., politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale Pitesti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de vatamare corporala, si au retinut un barbat de 51 de ani, din Bucuresti. B.R.Din cercetari s-a stabilit ca, in noaptea de 18 spre 19 august a.c., in timp ce se afla intr-un apartament din Pitesti, barbatul ar agresat-o fizic pe concubina sa, ... citeste toata stirea