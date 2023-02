Retinut dupa ce a furat dintr-un magazin

Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt, si au retinut un barbat de 33 de ani, din Pitesti. M.D.Din cercetari s-a stabilit ca, in cursul zilei de 20 octombrie 2022, barbatul ar fi sustras sumele de 3.000 de lei si 300 de euro, din tejgheaua unui magazin din municipiul Curtea de Arges, profitand de neatentia vanzatoarei. In urma activitatilor ... citeste toata stirea