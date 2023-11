Joi, in jurul orei 15:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 cu privire la faptul ca o femeie a fost agresata si i-a fost sustrasa geanta, in zona unui bloc de locuinte din Campulung.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie, conform art. 233 din Codul Penal, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung.Din cercetari s-a stabilit ca in jurul ... citeste toata stirea