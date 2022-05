Retinut dupa un an de la bataie!

Vreme de aproximativ un an, un barbat in varsta de 45 de ani, din Mioveni, a fost cautata de oamenii legii pentru a fi audiat intr-un dosar de loviri si alte violente. Acesta a fost prins intamplator, in urma unui control de rutina al politistilor Sectiei 1 Pitesti. Cand i-au verificat documentele, oamenii legii au aflat ca pe numele sau era emis un mandat de aducere din luna iulie a anului trecut.Politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 4 Politie Pitesti, instrumentau un dosar ... citeste toata stirea