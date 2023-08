Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale Pitesti au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, in care se desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala, conform art. 219 din Codul Penal. M.D.Din cercetari s-a stabilit ca, in seara zilei de 24 iulie a.c., in timp ce se afla intr-un loc public de pe raza municipiului Pitesti, un barbat de 44 de ani, ar fi pipait in zonele intime o ... citeste toata stirea