In seara zilei de 03 spre 04 septembrie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Arges au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 cu privire la faptul ca pe DN 7C, conducatorul unui autoturism ce se deplasa catre municipiul Curtea de Arges are un comportament agresiv in trafic, imprejurare in care ar fi provocat o coliziune usoara cu un alt autoturism, fara a opri. M.D.Politistii rutieri au observat in trafic un autoturism ce corespundea descrierii si nu ... citeste toata stirea