Retinut pentru detinere ilegala de alcool

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-un dosar penal in care se desfasoara cercetari, printre altele, pentru savarsirea de infractiunii de ,,detinere de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii" si au retinut un barbat de 54 de ani, din Poiana Lacului. ... citeste toata stirea