Retinut pentru hartuire, santaj si incalcarea ordinului de protectie

In ziua de 26 ianuarie, politistii Biroului de Investigatii Criminale Pitesti, Pitesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunilor de santaj, hartuire si incalcarea masurilor stabilite prin ordin de protectie, si au retinut un barbat de 34 de ani, din Pitesti. M.D.Din cercetari s-a stabilit ca in luna iunie 2022, cel in cauza ar fi amenintat persoana vatamata cu divulgarea unor imagini in ... citeste toata stirea