Retinut pentru tentativa de omor

Un scandal care a avut loc intre doi clienti, in barul Duet, din comuna Bascov, a avut urmari nedorite pentru amandoi. Cei doi s-au certat pentru niste dedicatii. Dupa conflict, desi au plecat fiecare la casa lui, au stabilit o intalnire in timpul careia unul dintre ei a fost injunghiat. Agresorul a ajuns in arest, fiind acuzat de tentativa de omor.O noapte intreaga cei doi protagonisti au baut si s-au distrat. Spre dimineata, in timp ce aburii alcoolului le afectase serios judecata, cei doi ... citeste toata stirea