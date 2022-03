Retinut pentru un furt de 40 de lei!

Doi tineri, o fata de 18 ani si un baiat de 21 de ani, au fost prinsi in Vivo Pitesti dupa ce au furat dintr-un magazin. Cuplul a fost oprit de agentii de paza cand sa iasa din magazin cu produse in valoare de 40 de lei. Cu toate ca suma nu este mare, tanarul a fost retinut, dupa ce s-a stabilit ca mai este cercetat intr-un dosar similar.Agentii de paza ai mall-ului Vivo au sesizat Polita luni, in jurul orei 16,30, anuntand ca au prins o fata si un baiat furand. Cei doi au fost dati de gol de ... citeste toata stirea