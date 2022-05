Retinuti dupa bataia din trafic! *(video)

Un barbat si o femeie cu un comportament extrem de agresiv, in trafic, au ajuns in arest, fiind identificati cu ajutorul imaginilor filmate de un pasager in timpul scandalului. Pe inregistrare se observa cum cei doi, lovesc masina adversarului lor, arunca in autoturism cu obiecte si se duc pe partea soferului sa-l loveasca. Totul, din cauza ca nu au fost lasati sa depaseasca coloana, pe acostament!Incidentul a avut loc, in trafic, pe DN 65 B, varianta care face legatura intre autostrada si ... citeste toata stirea