Rezultat intors dupa pauza, cu ajutorul arbitrilor!

Liga 1, Etapa 1, Play-out: Sepsi Sf Gheorghe - CS Mioveni 3-1 (0-1)Pentru a treia oara consecutiv, CS Mioveni pierde un meci pe mana arbitrilor, acestia luand decizii gresite care au condus la victoria adversarului.De data aceasta, in prima etapa a play-out-ului, galben-verzii au fost defavorizati la Sf Gheorghe, acolo unde Sepsi s-a impus cu 3-1, dupa ce la pauza argesenii au condus cu 1-0. In prima repriza, echipa lui Pelici a jucat perfect pentru un meci in deplasare, iar dupa cateva ... citeste toata stirea