Duminica, 1 octombrie 2023, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 28 septembrie, Loteria Romana a acordat 12.462 de castiguri in valoare totala de peste 1,71 milioane de lei.a-Loto 6/49: 41, 16, 29, 37, 26, 6a-Noroc: 3 1 5 4 9 0 9a-Joker: 9, 15, 38, 20, 26+ 5a-Noroc Plus: 7 4 9 4 4 3a-Loto 5/40: 15, 6, 9, 2, 39, 36a-Super Noroc: 3 6 6 0 2 8