Joi, 18 mai 2023, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 mai, Loteria Romana a acordat peste 19.200 de castiguri in valoare totala de peste 1,55 milioane de lei.a-Loto 6/49:a-Noroc:a-Joker:a-Noroc Plus:a-Loto 5/40:a-Super Noroc:*(in curs de actualizare)Cititi, de asemenea, pe curier.roShareArticolul anterior Mort la 36 de ani, in accident rutier!Articole *** *** ***Mort la 36 de ... citeste toata stirea