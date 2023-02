Rezultate Tragerea Loto 6/49 de Joi 16 Februarie 2023

Joi, 16 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Numerele loto vor fi afisate dupa ora 18.30.Rezultatele Loto 6/49 din 16 februarie 2023a- Loto 6/49: 14, 43, 7, 40, 37, 36a- Noroc: 7 5 6 3 6 6 7a- Joker: 19, 44, 36, 20, 4 + 20a- Noroc Plus: 8 6 1 0 1 3a- Loto 5/40: 37, 9, 19, 8, 31, 15a- Super Noroc: 1 9 9 9 6 2Cititi, de asemenea, pe curier.roShareArticolul anterior Stop circulatiei carutelor in Pitesti!Articole *** ... citeste toata stirea