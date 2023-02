Rezultatele lui Croitoru, mai slabe decat ale lui Prepelita!

Dintr-o formatie care isi propusese intrarea in play-off, FC Arges a ajuns o echipa care se lupta pentru ramanerea in Liga I. Dupa 23 de etape disputate din aceasta editie de campionat, echipa fanion a judetului ocupa locul 13, cu 24 de puncte, pozitie de baraj. Curierul zilei a analizat parcursul echipei FC Arges din aceasta editie de campionat, iar in acest material va prezentam concluziile acestei analize.In cele 23 de etape jucate din aceasta editie de campionat, FC Arges a fost condusa ... citeste toata stirea