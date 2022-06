Robert Glinta si David Popovici lupta pentru titlul mondial!

Cei mai buni inotatori din lume concureaza pentru medalii la Campionatul Mondial de inot pentru seniori in bazinul de 50 m, de la Budapesta 2022.Un prim rezultat excelent pentru delegatia Romaniei a fost adus de pitesteanul Robert Glinta, care duminica seara, s-a calificat in finala probei de 100 m spate. Inotand in semifinala a doua, sportivul roman a incheiat cursa cu timpul de 53.00 secunde si si-a castigat astfel locul in ultimul act al probei de 100 m spate cu al optulea timp. Semifinala ... citeste toata stirea