Rock simfonic cu Proconsul la Filarmonica

Iubitorii muzicii rock vor avea parte in aceasta saptamana, de un concert deosebit organizat de Filarmonica Pitesti, joi, de la ora 19, in sala Simfonia. Este vorba de un concert rock-simfonic, in care, alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti si dirijorul Iulian Rusu, va urca pe scena indragita trupa rock Proconsul.Fiind un concert eveniment, pretul unui bilet este 120 de lei, la categoria A, si 100 de lei, la categoria B. Abonamentele nu sunt valabile.Un concert de neuitat!