Echipa Nationala de fotbal a Romaniei a castigat cu 4-1, aseara, meciul cu Bosnia Hertegovina, disputat pe Stadionul Giulesti.A fost ultimul meci din Liga B, pentru ca, in ciuda victoriei, tricolorii vor retrograda in Liga C, terminand pe ultimul loc in grupa. De la anul, meciurile noastre vor fi cu Gibraltar, Letonia, Insulele Feroe, etc...In meciul de pe Giulesti, golurile au fost marcate de Man 38, Puscas ... citeste toata stirea