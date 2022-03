Romania, pe ultimele locuri la cheltuielile cu protectia sociala

Potrivit datelor publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), protectia sociala a fost in 2020 cel mai important domeniu pentru cheltuielile guvernamentale in toate statele membre UE, insa ponderea acestor cheltuieli in PIB variaza semnificativ, de la 10,2% in Irlanda la 27,3% in Franta.Conform acestor date, noua state membre - Franta (27,3%), Finlanda (25,7%), Italia (25,2%), Austria (22,9%), Belgia (22,7%), Grecia (22,5%), Danemarca (22,4%), Spania (22,1%) si Luxemburg (20, ... citeste toata stirea