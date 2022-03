Romania pierde, Mioveniul castiga respect!

Handbal feminin, preliminarii EURONationala feminina a Romaniei n-a avut nicio sansa in partida cu Danemarca, din grupa 2 a preliminariilor campionatelor europene din acest an, pierzand miercuri seara cu 28-35 in Sala Sporturilor din Mioveni.Medaliata cu bronz a ultimelor mondiale s-a impus la pas in fata ocupantei locului 13 la aceeasi competitie, iar aceasta diferenta de 10 locuri a fost vizibila in cele mai multe momente ale jocului. Conform handbalmania.ro, echipa nordica a avut cel ... citeste toata stirea