Romania va juca amicale cu Moldova si Slovenia

Reprezentativa Romaniei va disputa pe final de an doua partide de verificare contra Republicii Moldova si Sloveniei.Tricolorii mai au de disputat doua jocuri oficiale, in luna septembrie, in grupa din UEFA Nations League, in Finlanda, pe 23 septembrie, si acasa, pe 26 septembrie, pe stadionul Giulesti, contra Bosniei si Hertegovina.Pentru luna noiembrie, Federatia Romana de Fotbal a perfectat inca doua partide amicale: * Romania - Slovenia, joi, 17 noiembrie, Cluj Arena (Cluj-Napoca) * ... citeste toata stirea