Romanii vor avea acces la produse romanesti proaspete si de calitate

Ministrul PSD al Agriculturii repune in functiune un instrument extrem de util pentru valorificarea productiei romanesti, dupa ce Casa Unirea a fost pusa pe butuci sub guvernarile de dreapta Orban si Citu, anunta deputatul PSD de Arges, Aurel Balasoiu."Utilitatea Casei de Comert Unirea este mai evidenta ca oricand in contextul actual al razboiului din Ucraina care a afectat puternic aprovizionarea cu produse agro-alimentare. Romanii vor avea acces la produse de calitate, obtinute de fermierii ... citeste toata stirea