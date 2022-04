Romanul ajuns cel mai vandut poet din Spania, ignorat de editurile din tara: "Sunt dezinteresate de munca mea"

Originar din comuna argeseana Leresti si stabilit in Spania de la 9 ani, tanarul Mihai Gane este unul dintre cei mai bine vanduti autori de poezie romani. In aceasta primavara, Mihai a lansat un nou volum, ce s-a situat din prima saptamana pe primul loc in topul vanzarilor din Spania. Cu toate acestea, editurile din Romania continua sa il ignore. Noul volum al lui Mihai Gane, intitulat "Ojos del sol", este in fapt un omagiu adus oamenilor simpli, avand dedicat un capitol familiei si originilor ... citeste toata stirea