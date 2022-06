Romanul care a devenit cel mai varstnic general in viata din lume. A venit pe jos din Rusia, in Al Doilea Razboi Mondial

Supravietuitor al teribilei incercuiri de la Cotul Donului, generalul Constantin Nastase a implinit implinit vineri, 3 iunie, venerabila varsta de 107 ani, fiind avansat in grad in cadrul unei ceremonii speciale. Constantin Nastase a devenit astfel cel mai varstnic general al Armatei Romane si din lume. Generalul-erou din Mioveni, Arges, are o poveste de viata impresionanta. La aniversarea celor 107 ani, veteranul de razboi Constantin I. Nastase a devenit cel mai varsnic general al Armatei ... citeste toata stirea