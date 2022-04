Ronaldo judecat pentru furt!

Un furt, comis in 2018 in Slovacia, a readus in atentia politistilor argeseni o cunostinta mai veche, un tanar din comuna Merisani, care pana la 24 de ani a acumulat mai multe condamnari. Ronaldo S. a fost cercetat initial de politistii slovaci, ulterior ancheta fiind declinata catre politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Arges.Ronaldo S. din comuna Merisani este cunoscut, de politisti, ca un cal breaz dupa ce a avut mai multe conflicte cu legea. Tanarul de etnie roma a ... citeste toata stirea