Rosii umplute de post

Timpi de preparare:Timp de preparare: 30 min; Timp de gatire: 30 min; Gata in: 60 minIngrediente:6 rosii; 2 cartofi; 1 zucchini; 1 ceapa mare; 1 catel usturoi; 1 lingurita de ierburi mediteraneene (rozmarin, cimbru, oregano); 6 linguri ulei de masline; sare; piperMod de preparare:Rosiile se spala si li se taie un capac in partea de sus. Se curata rosiile de pulpa. Se intorc cu fata in jos pe un servet de hartie pentru a se scurge bine. Cartofii se fierb in coaja timp de 15 minute. ... citeste toata stirea