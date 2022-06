Ruinele Schitului Buliga din Pitesti, scoase la lumina. Povestea edificiului este la fel de trista precum cea a ctitorului sau

In timpul actualelor lucrari de reabilitare a Muzeului Judetean Arges au fost descoperite ruinele Schitului Buliga, un edificiu ridicat in secolul al XVIII-lea pe locul actualului muzeu (anterior, Palatul administrativ / Prefectura) de un bogat negustor local, cu o poveste tulburatoare. Ridicat in anul 1745, dar definitivat abia in 1751, schitul cu hramul Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil din Pitesti a fost ctitoria unui vestit negustor al vremii, Martin Buliga, si a sotiei sale, Anita.Ras ... citeste toata stirea