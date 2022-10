Rusu "trimis" in iarna, inapoi la Mioveni

Fostul atacant si golgeter al Mioveniului, Bogdan Rusu are zilele numerate la FCSB. Fotbalistul nu a marcat niciun gol in 9 partide jucate pentru bucuresteni, iar lui Gigi Becali i s-a pus pata pe el tocmai din aceasta cauza."Oaida joaca de patru ani la Steaua, dar nu poate depasi un anumit nivel. Am dat bani ca sa iau jucatori, dar nu stiam ca Dumiter si Rusu sunt atat de slabi. Rusu se va intoarce la iarna la Mioveni, Dumiter mai are contract pana la vara si gata si cu el. De unde sa stiu ... citeste toata stirea