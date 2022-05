Ruxandra Pantazica, prima pe tara la doua olimpiade nationale, de la prima participare: "Doar invatand am reusit sa-mi depasesc limitele"

Eleva in clasa a VII-a la Scoala "Mihai Eminescu" din Pitesti, Ruxandra Pantazica a reusit ca in mai putin de o luna sa obtina premiul I atat la Olimpiada Nationala de Romana (la finalul lunii aprilie), cat si la Olimpiada Nationala de Cultura si Spiritualitate Romaneasca. In luna aprilie, la Targoviste, Ruxandra a obtinut premiul I la olimpiada nationala de limba si literatura romana. Dupa cateva saptamani, la jumatatea lunii mai, Ruxandra a reusit sa castige la Suceava premiul I si la ... citeste toata stirea