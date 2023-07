Un barbat, in varsta de 48 de ani, si-a distrus agoniseala fiind cu mintile ratacite de alcool. Era beat s-a certat cu nevasta si a lovit-o. Apoi s-a dus in curte, a luat un bidon cu motorina, a stropit bucataria de vara si magazia de lemne si le-a dat foc. A ajuns in arest sub acuzatia de distrugere. M.S."In noaptea de 06 iulie a.c., politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Rociu au continuat verificarile in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de ... citeste toata stirea