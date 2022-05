S-a imprumutat 400 de euro si si-a lasat masina drept garantie. Cand a dat banii inapoi, nici vorba de masina: a fost, in schimb, santajat

Un barbat s-a imprumutat 400 de euro de la un pitestean si si-a lasat autoturismul drept garantie. La momentul restituirii sumei, a avut insa parte d o surpriza. Individul a refuzat sa-i dea inapoi masina. Ba, mai mult, l-a amenintat ca i-o va incendia daca nu-i da si documentele autoturismului. Cazul a ajuns in atentia Biroului Investigatii Criminale Pitesti, care a efectuat cercetari sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, intr-un dosar penal deschis sub aspectul ... citeste toata stirea