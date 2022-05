S-a impuscat in piept, cu arma de vanatoare

Descoperire socanta ieri, pentru o femeie din Pitesti. Aceasta si-a gasit sotul, un barbat, in varsta de 76 de ani, mort, in baie. Barbatul s-a impuscat cu arma de vanatoare, in piept. Pusca a fost gasita langa cadavru. Nimeni dinte cei care il cunosteau nu au fost surprinsi de gestul cutremurator. Apropiatii spun ca victima suferea de o boala incurabila si avea dueri mari.Dumitru P., de 76 de ani, locuia impreuna cu sotia, intr-un bloc din cartierul Banatului. Barbatul fost sofer, a aflat in ... citeste toata stirea