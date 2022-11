S-a inaugurat primul loc de joaca facut cu bani din sponsorizari

Primaria Pitesti a facut ieri receptia primului loc de joaca pentru copii facut cu bani din sponsorizari. Situat in cartierul Trivale, zona Faget, noul loc de joaca are o suprafata de 200 mp si este dotat cu echipamente moderne si covor de tartan.Este primul loc de joaca din Pitesti realizat in urma unei sponsorizari oferite de catre compania MOL Romania, prin intermediul Asociatiei "Zimbrul carpatin"."Imi face mare placere sa receptionam primul loc de joaca din Pitesti facut printr-o ... citeste toata stirea