S-a majorat venitul ce poate fi primit in concediu maternal

Majorarea, incepand cu luna martie, a indicatorului social de referinta (ISR) care sta la baza indemnizatiei minime acordate pe perioada concediului de crestere a copilului (CCC) duce si la ridicarea plafonului veniturilor nete pe care persoana aflata in CCC le poate primi fara a-si pierde indemnizatia.Ordonanta de Urgenta privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor prevede ca indemnizatia nu se suspenda daca persoana aflata in concediu de crestere "realizeaza, in ... citeste toata stirea