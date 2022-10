S-a marcat in fiecare meci!

Superliga - retrospectiva etapei a 12-aEtapa a 12-a a Superligii a adus si doua surprize. Este vorba despre remiza Craiovei cu Voluntari, scoasa chiar cu greu de olteni, dar si de infrangerea Rapidulului, in fata Chindiei, echipa care nu cunoscuse pana acum gustul victoriei.In rest, Mioveniul a scos un egal cu Craiova lui MItitelu, desi a avut meciul in mana, CFR-ul a batut in stilul characteristic cu 1-0, chiar daca a marcat in ultimul minut, Sepsi a intors dupa pauza scorul cu ... citeste toata stirea