S-a prelungit valabilitatea certificatului COVID

In urma cu ceva timp, Comisia Europeana a propus ca utilizarea certificatului sa fie extinsa, pentru a facilita calatoriile in UE, iar acum cateva zile Parlamentul European a votat prelungirea valabilitatii certificatului Covid.Mai exact, membrii Parlamentului European au votat ca valabilitatea certificatului Covid sa fie prelungita cu inca un an de zile, adica pana pe 30 iunie 2023. Comisia Europeana, spunea ca "virusul inca circula, este prevalent in Uniunea Europeana si trebuie sa fim ... citeste toata stirea