S-a rasturnat cu bolidul intr-o curte

Viteza excesiva combinata cu teribilismul la volan, au dus ieri la producerea unui accident rutier, in Campulung. Trei tineri s-au aflat in pericol dupa ce masina in care se aflau a zburat intr-o curte si s-a rasturnat. Bolidul a rupt gardul si un pom si s-a oprit la mica distanta de zidul casei.Accidentul a avut loc ieri dupa-amiaza, pe strada Richard, din Campulung. Masina, un Audi A 6 cu volan pe dreapta, era condusa de Viorel D., un tanar de 21 de ani, din Campulung. Cu el mai erau un ...