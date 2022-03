S-a rasturnat cu masina intr-o curte!

Miercuri dimineata, in jurul orei 08.00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au fost sesizati, prin dispeceratul 112, despre producerea unui accident rutier, in care un autoturism s-a rasturnat, in localitatea Tigveni. Masina condusa de un tanar de 23 de ani a iesit de pe sosea, s-a rasturnat si a ajuns intr-o curte. Fratele soferului a fost ranit , fiind transportat la spital. M.S.Din verificarile preliminare efectuate de politistii din cadrul Biroului Rutier Curtea ... citeste toata stirea