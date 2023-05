In urma cu putin timp, pompierii de la Detasamentul Pitesti au intervenit in zona CNCD, la un autoturism care s-a rasturnat in afara partii carosabile. La locul solicitarii s-au deplasat un echipaj de interventie si o ambulanta SMURD. In autoturism se afla doar soferul, un barbat de 53 de ani, care este constient si cooperant, dupa cum au transmis reprezentantii ISU Arges. In zona, pompierii asigura masuri specifice, fiind identificate scurgeri de lichide combustibile pe partea carosabila. ... citeste toata stirea