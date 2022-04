S-a stabilit firma care va realiza Tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova - Pitesti

Asocierea Egis - Search Corporation va superviza proiectarea si executia Tronsonului 4 al Drumului Expres Craiova - Pitesti, in urma unui contract in valoare de 3,8 milioane de euro, parafat cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Anuntul fost facut de compania de consultanta prin intermediul unui comunicat de presa transmis Agerpres."In data de 18 aprilie 2022, Egis, companie de consultanta, inginerie si operare care activeaza in infrastructura rutiera, ... citeste toata stirea