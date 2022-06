S-a triplat numarul mediilor de 10 la Evaluarea Nationala

Ieri au fost afisate primele rezultate la Evaluarea Nationala. In Arges sunt 17 elevi care au obtinut media 10. Urmeaza faza de depunere a contestatiilor. Rezultatele finale vor fi afisate pe 29 iunie. Numarul mediilor cu punctaj maxim s-a triplat fata de anul scolar 20a2-2021, cand in judetul Arges au fost numai 6 medii de 10, inainte de contestatii.Anul acesta, au fost inscrisi prin secretariatele unitatilor de invatamant 4.866 de elevi in vederea sustinerii examenului de Evaluare Nationala ... citeste toata stirea